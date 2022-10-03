مصرع طفلة دهسها جرار زراعي بسوهاج.. «كانت بتلعب أمام بيتها»

شهدت دائرة مركز سوهاج، مصرع طفلة في بداية العقد الأول من عمرها، إثر لهوها أمام منزلها، اصطدم بها جرار زراعي ما أدى إلى إصابتها ووفاتها، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي.

إخطار بالواقعة

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول الطفلة «جودي ا ش ا»، 3 سنوات، وتقيم دائرة المركز «جثة هامدة» ادعاء حادث دهس من جرار زراعي.

الأم تنفي الشبهة الجنائية

وأفادت والدتها المدعوة «وفاء م ا ع»، 35 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو ابنتها المذكورة أمام المنزل اصطدم بها جرار زراعي قيادة المدعو «عاطف ا ا ح»، 60 سنة، مزارع، ويقيم بذات الناحية ما نتج عنه وفاتها، ونفت الشبهة الجنائية.

وأفاد قائد الجرار بمضمون ما تقدم، وتابع: أنه فوجئ بالمذكورة أمامه ولم يتمكن من مفاداتها، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات لمباشرة التحقيق.