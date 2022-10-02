ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المواد المخدرة في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالاشتراك والتنسيق مع وحدة مباحث مكافحة المواد المخدرة، من ضبط عاطلين بحوزتهما 12 تذكرة من مخدر الشابو، و38 قطعة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائهما بدائرة مركز جرجا جنوب المحافظة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المخدرات

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج إخطارا من وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة جرجا جنوب سوهاج، تفيد بقيام كلٍ من «ع. م. ع» 55 سنة، عاطل، و«م. ا. د» 46 سنة، عاطل، يقيمان ناحية دائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة، وبخاصة «الحشيش، الشابو» ويتخذان من دائرة المركز، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تم التحفظ على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، تم استهداف المتهمين، وجرى ضبطهما وبحوزة المتهم الأول عدد 38 قطعة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبحوزة المتهم الثاني 12 تذكرة لمخدر الشابو يزنوا 50 جرامًا تقريبا، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من محصلة المباع، والهاتف المحمول للاتصال بزبائنهما والاتفاق فيما بينهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات

وقال المحامي محمد جمال، إن المادة 33 من قانون العقوبات من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة، بالسجن المشدد 3 من سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتابع «جمال» لـ«الوطن»، أنه تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة في التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.