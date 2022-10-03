أمين الفتوى: يجب على الوالدين مراعاة الرحمة في التعامل مع أبنائهم

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء ومدير مركز الإرشاد الزواجي، إنه يجب توزيع الأدوار على كل أفراد العائلة بما فيهم الأولاد، وهناك 3 قيم عُليا في الشريعة، وهي الرحمة والخير والجمال، وهذه القيم الثلاثة هي التي تنشر المحبة، ويجب على الوالدين مراعاتها في التعامل مع أبنائهم.

اختيار الوقت المناسب للمذاكرة

وأضاف «الورادني»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه عندنا يتعامل الأب مع أولاده وينتقي أوقات المذاكرة يجب أن تكون الأوقات الأكثر رحمة والأكثر خيرا والأكثر جمالا، متابعا: «يعني مش عشان الوقت المناسب ليا أقول لابني تعالى أذاكرلك رغم أنه وقت مش مناسب له، أنا كده بعذبه، ودة مفيهوش رحمة».

وأشار إلى أن المقصود بالخير هو كل زيادة في النماء والوصول لحالة الرفاه، متابعا: «أكتر تحدي ما بين الأم والطفل المراهق بأنه يستخدم شريط الطفولة المتمردة، وعندما تقابل الأم ذلك بالوالدية الانتقادية أو الراعية يستمر في التمرد، وتظل هذه المسألة طوال الوقت، ولكن إذا استخدمت معه شريط البالغ، بأن تسأله أسئلة حقيقية.. تقوله أنت رأيك نعمل إيه في المشكلة دي؟».

يجب إظهار أجمل ما في الأولاد

وواصل: «لابد أن تتعامل مع ابنك على أنه محل لإخراج أحسن ما فيه، هناك أمهات تضغط على أولادها ليظهروا أسوء ما فيهم، وهذا خطأ، الأطفال هم محل للجمال، وهم أقرب للجمال منا، ويجب أن نظهر أجمل ما فيهم، الأم لا تتخيل أنها إذا تعاملت مع ابنها بشدة أو بحدة أنه لا ينطبع عليه ذلك، أو الزوج لا يتصور بأن تجاهله لابنه أنه لا ينطبع عليه ذلك».

وأفاد أن علماء النفس والاجتماع وجدوا أن الأطفال لديهم تركيز على كل الأفعال التي تدور حولهم، لذا يجب التركيز عند التعامل مع الأطفال.