أوكرانيا تعلن عن قصف روسي على مدينة «زابوريجيا»

أعلنت السلطات الأوكرانية، عن قصف روسي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، مدينة «زابوريجيا» جنوب شرقي البلاد، فيما دوت صافرات الإنذار بغارة جوية في المدينة، وأشارت وكالة الأنباء الأوكرانية إلى سماع دوي انفجارات في عدة مناطق.

وقالت مصادر لقناتي «العربية» و«الحدث»، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوعز للقيادة العسكرية باستخدام أسلحة أكثر تطورا في العمليات العسكرية بأوكرانيا.

زيلينسكي: «ليمان» باتت خالية تماما من القوات الروسية

وكان زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن بلدة «ليمان» الشرقية الرئيسية باتت خالية تماما من القوات الروسية، بعد يوم واحد من إعلان روسيا أن قواتها قررت الانسحاب من معقلها شمال «دونيتسك».

وأشار زيلينسكي، إلى دعم 9 دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» تطلعات أوكرانيا إلى أن تصبح عضوًا كامل العضوية في الحلف، مضيفا أن بلاده تتحرك في هذا الاتجاه، وأكد الرئيس الأوكراني، أن بلاده ستنضم إلى الحلف العسكري.

من جانبها، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، اليوم الاثنين، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان التقى إبراهيم قالين كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة «إسطنبول» التركية، أمس الأحد، في زيارة لم يتم الإعلان عنها.

وناقش المسؤولان، التقدم المحرز في انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، كما ناقش الموقف التركي من الاستفتاءات التي نظمتها روسيا بشأن انضمام 4 مناطق: «لوجانسك - دونيتسك - زابوريجيا - خيرسون» إلى موسكو، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.