فنادق شرم الشيخ جاهزة لـCOP 27.. «كاملة العدد وصديقة للبيئة»

تستضيف مدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، قمة المناخ رقم 27 في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر، بمشاركة 40 ألف ضيف من جميع دول العالم لمناقشة قضايا تتعلق بالتغيرات المناخية، وأعلنت فنادق شرم الشيخ استعدادها التام لاستقبال ضيوف cop 27، بعد انتهاء عمليات التطوير التي تتم في كل القطاعات من مياه وكهرباء وغاز طبيعي، إلى جانب كابلات الألياف الضوئية الخاصة بالإنترنت.

الفنادق جاهزة وكاملة العدد

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنّ مدينة شرم الشيخ بها أكثر من 60 ألف غرفة سياحية، والفنادق أصبحت جاهزة لاستقبال الوفود من مختلف أنحاء العالم، كما جرى توصيل الإنترنت فائق السرعة للفنادق، إضافة إلى توصيل الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أنّ الفنادق التزمت بمعايير تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، وحصل معظمها على الشهادة البيئية.

وأضاف أنّ معظم الغرف السياحية بالفنادق حجزت بنسبة 100% للوفود المشاركة في القمة 27 للمناخ، وجرى عقد عدة لقاءات مع أصحاب الفنادق للظهور بمظهر يليق بالحدث العالمي، وتدريب العاملين في الفنادق على حسن الاستقبال والضيافة.

عروض فلكلورية وحفلات فنية

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنّه اقترح إقامة بعض العروض والحفلات الفلكلورية التي تعبر عن التراث السينائي، والفنون المصرية للمشاركين في مؤتمر المناخ، وقال إن العروض سوق تجري في بعض الميادين والمناطق السياحية التي تجذب السياح من كل مكان.

وتابع أنّ جميع المشروعات الذكية بالمدينة جرى إنشاء تطبيقات لها على الهواتف الذكية بلغات عدة، لمساعدة ضيوف COP27 على استخدامها.