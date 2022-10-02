خدمات الكشف وعلاج أمراض سوء التغذية تصل إلى 1026 مدرسة ابتدائية في سوهاج

نتائج مبشرة للمبادرة الرئاسية لمكافحة أمراض سوء التغذية «الأنيميا والسمنة والتقزم»، لطلاب المرحلة الابتدائية بمحافظة سوهاج التى يجرى تنظيم فعالياتها وتقديم خدماتها بالتعاون بين وزارتى الصحة والتربية والتعليم.

وأوضح وكيل تعليم سوهاج لـ«الوطن» أن المبادرة تستهدف توقيع الكشف على 700 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية داخل 1026 مدرسة، يتم خلالها الفحص الطبى للطلاب وقياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية وذلك لوضع آليات لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بسوهاج، حيث يتم تحويل الطلاب الذين يعانون من أى مشكلات صحية إلى عيادات التأمين الصحى بالمحافظة لإكمال الكشف والمتابعة والعلاج.

وأضاف أيمن تمام، مدير إدارة سوهاج التعليمية، أن مبادرة مكافحة أمراض سوء التغذية تهدف إلى تكوين أجيال ببنية صحية سليمة ضمن عدد من المبادرات الصحية وتوقيع الكشف على الطلاب تم بيسر وتعاون من العاملين بالمؤسسة التعليمية.

وقالت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه حتى الآن جرى فحص 50 ألفاً و777 طالباً خلال حملة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بالمحافظة، وأضافت أن الخدمات المقدمة فى الحملة، تشمل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف المبكر عن الأنيميا، وكذلك قياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

جديرٌ بالذكر أن مديرية الصحة بمحافظة سوهاج وهيئة التأمين الصحى بسوهاج والمعهد القومى للتغذية، قاموا بتكريم الدكتور عربى أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج مؤخراً لجهوده فى تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية لطلاب المرحلة الابتدائية بمدارس سوهاج.