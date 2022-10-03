«الأعلى للجامعات الخاصة»: لا نزول بالحد الأدنى للالتحاق بالكليات

أكد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2022-2023، وذلك في ظل جاهزية الجامعات للعام الدراسي، واتخاذ كافة إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

كان ذلك في اجتمع المجلس أمس، بحضور رؤساء الجامعات المختلفة، بمقر الجامعة البريطانية، وبحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية.

استمرار التقديم للكليات حتى 14 أكتوبر

وأكد الأعلى للجامعات الخاصة، في اجتماعه، على الحدود الدنيا التي أقرها المجلس للالتحاق بالكليات، دون النزول بها عن المعلنن وكذلك استمرار أعمال التقديم للكليات المختلفة حتى 14 أكتوبر الجاري، من خلال التقدم المباشر للالتحاق بالأماكن الشاغرة، عن طريق الموقع الإلكتروني لكل جامعة، مع الالتزام بالضوابط والقواعد التي أقرها المجلس في اجتماعه.

انتظام الدراسة بالجامعات

و في السياق ذاته، تنتظم الدراسة بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في اليوم الثالث على التوالي منذ انطلاقها السبت المقبل، وأكد عدد من رؤساء الجامعات على الالتزام بكافة الضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، أبرزها التأكيد على الخريطة الزمنية ورفع المقرارات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة، وكذلك زيادة فعاليات الأنشطة المختلفة.