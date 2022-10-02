انتظام 3 ملايين طالب بالجامعات اليوم.. واجتماعات استعدادية لـ«الخاصة»

مع بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، استقبلت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بالمحافظات، اليوم، الطلاب الجدد والقدامى مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام بكل الضوابط و القواعد التي حددها المجلس في هذا الشأن، تنتظم الكليات اليوم في المحاضرات و«السكاشن» لمختلف الفرق و الشعب الدراسية وفقاً للجداول والخريطة الزمنية التي أقرّها الأعلى للجامعات.

انتظام الدراسة في يومها الثاني بالجامعات

وأكّد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، لـ«الوطن»، انتظام الدراسة لليوم الثاني على التوالي منذ انطلاقها أمس، لافتًا إلى أنَّ الكليات ملتزمة بالخريطة الزمنية التي أقرّها الأعلى للجامعات، مشيراً إلى أنَّ هناك خطة كاملة للأنشطة الطلابية المختلفة، مبينًا أنَّ هناك التزام كامل بكل التعليمات التي أقرّها الأعلى للجامعات.

من جهته، أكّد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية التي أقرّها الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا، مؤكّداً أنَّ الجامعة تواصل فعاليات الأنشطة الطلابية والمهرجانات في اليوم الثاني على التوالي.

المجلس الأعلى للجامعات الخاصة يناقش نسب المقبولين بكليات الهندسة والصيدلة

وفي السياق ذاته، يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الدوري للمجلس لمناقشة استعدادات وانتظام العام الدراسي وكذلك متابعة التقرير النهائي لتنسيق الجامعات 2022 ومناقشة موقف أعداد المقبولين بكليات الهندسة والصيدلة وكذلك متابعة الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، إلى جانب متابعة عدد من الملفات المتعلقة بالتعليم الجامعي الخاص.