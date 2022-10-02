«الأعلى للجامعات»: انطلاق الدراسة في فرع لجامعة برتغالية بالعاصمة الإدارية

أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية والقائم بأعمال أمين المجلس الأعلى لأفرع الجامعات الدولية، أن استراتيجة الدولة المصرية بشأن استضافة كبرى الجامعات الدولية المرموقة ذات التصنيفات المتقدمة، يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتماشيا مع رؤية واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، ويحقق أهداف وطموحات الجمهورية الجديدة، بجانب استعادة دور وريادة مصر في السياحة التعليمية، واستقطاب الطلاب الوافدين.

نستهدف استعادة دور وريادة مصر في السياحة التعليمية

أوضح القائم بأعمال أمين الأعلى للجامعات الدولية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فروع الجامعات الدولية، تشهد العام الدراسي الجاري، بدء الدراسة بفرع جامعة نوفا البرتغالية بمجمع جامعات المعرفة، مؤكداً أن فرع الجامعة، أول فرع في مصر، وذلك بعد صدور القرار الرئاسي والوزاري ببدء الدراسة، وهناك متابعة مستمرة للعمل بفروع الجامعات الدولية، مؤكدا أن الدولة المصرية انتهجت استراتيجية كبيرة بشأن التنوع والإتاحة لمفردات التعليم، بما في ذلك إخراج كوادر متميزة تؤهل لسوق العمل إقليميا ودوليا.

فرع جامعة نوفا البرتغالية

وتابع أن الدراسة انتظمت بأفرع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقاً للمواعيد وطبيعية الدراسة بالجامعات الأم بالدولة الحاضنة لها، مؤكدا أن الأفرع الموجودة جرى اختيارها بعناية كبيرة، ووفقا لموقع التصنيف العالمي للجامعات، ومدى تقدمها ومكانتها العلمية ومعدلات التوظيف الخاصة بها.

ومن ناحية أخرى، انتظمت الدراسة بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية اليوم، دون رصد أية مشكلات بشأنها، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.