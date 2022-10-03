بوابة مرور مصر.. خدمات «أونلاين» على مدار 24 ساعة

عدد من الخدمات المتعددة يستطيع أي مواطن أن يحظى بها يوميا، من خلال الدخول على موقع مرور مصر الإليكتروني، الذي أطلقته وزارة العدل المصرية، ليتيح لجميع المواطنين من أصحاب السيارات الخاصة، الاستعلام عن كل المخالفات المرورية الواقعة عليهم، بل وأيضا القيام بسدادها أون لاين، دون الحاجة إلى التوجه لإدارة المرور التابع لها، وأيضا تقديم التظلمات المرورية، والاستعلام عن الطلبات المقدمة، ومواعيد تجديد رخصة القيادة، وغيرها من الخدمات.

وجاءت هذه الخطوة من وزارة العدل المصرية في إطار رغبتها في تسهيل وتيسير الأمور على جميع المواطنين، دون الحاجة للوقوف في طوابير وسط التكدس والزحام، وهي أيضا خطوة مهمة من الخطوات التي تحرص عليها الدولة المصرية، في إطار التحول الرقمي في جيمع أجهزة الدولة والهيئات الحكومية المختلفة.

كما يتيح موقع مرور مصر، لجميع المواطنين معرفة اللوائح الخاصة بالمخالفات المرورية والعقوبات المالية والجنائية منها، وأيضا الحالات التي يمكن بها إتمام عمليات التصالح والحالات التي لا يجيز فيها القانون التصالح، مما يساعد الجميع على الاطلاع والتثقيف لكل ما يتعلق بالمرور، وحتى لا يتعرض لأي عقوبات.

ومن خلال السطور التالية، يرصد «الوطن»، ضمن الخدمات التي يقدمها لقرائه، كل ما يتعلق بطرق البحث والاستعلام عن المخالفات من خلال موقع مرور مصر، وأيضا طرق تسديد المخالفات إليكترونيا.

- الدخول على موقع مرور مصر من خلال هذا الرابط.

- الضغط على أيقونة الخدمة التي تريديها، ما بين «التصالح الفوري، المخالفات، الاستعلام، التظلمات، سداد المخالفات، الاستعلام عن الطلبات».

كما يتيح أيضا موقع مرور مصر، تقديم طلب لاستخراج بدل فاقد لرخصة قيادة السيارة، وذلك بعد توافر عدد من الشروط، على النحو التالي:

- تقديم نسخة من شهادة براءة ذمة «شهادة المخالفات»​ على أن تكون سارية.

- يشترط ​​أن تكون الرخصة المفقودة سارية.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.