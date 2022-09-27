أمازون مصر.. مواعيد التواصل مع خدمة العملاء بعد مرور عام على انطلاقها

تطلق أمازون مصر، العديد من العروض من فترة لأخرى، كما توفر مختف فرص العمل للشباب، لذا دائما ما تحظى باهتمام، وتتزايد عمليات البحث عنها بعد عام من إطلاقها في مصر.

ويمكن التواصل مع أمازون مصر، من خلال أرقام مخصصة، للراغبين في تقديم استفسارات أو من يريدون طلب منتج أو سلعة ووصولها إلى المنزل أو العنوان الذي يريدون دون عناء، أو تقديم شكوى بعد استلام "أوردر معين غير مطابق للمواصفات أو طلب استرجاعه، أو تقديم طلب استعجال للمنتج أو متابعة لحل الطلب وموعد وصوله.

أمازون مصر.. خدمة التوصيل

يمكن التواصل مع خدمة عملاء أمازون مصر على رقم 08000262966 وذلك متاح يومياً من الساعة 8 صباحا وحتى 12 منتصف الليل.

وفي سياق متصل، قال عمر الصاحي، مدير عام شركة أمازون مصر، في بيان نشرته وزارة المالية، بعد لقاء مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الشركة تستهدف توسيع استثماراتها في مصر وتسعى لنقل المعرفة والخبرة، وتقديم فرص استثنائية لعملائها من المصريين، بتقديم أسعار مميزة ومنتجات جيدة مفيدة لهم.

مدير أمازون مصر: سنطور نمو أعمال الشركة

واستعرض عمر الصاحي، في لقاء بمناسبة مرور عام على انطلاق أمازون مصر، تطور نمو أعمال الشركة في مصر، والتي أسهمت في خلق العديد من فرص العمل في أكثر من 40 مجالًا، مشيرا إلى أنه بنهاية العام سوف تبلغ أمازون 23 محطة توصيل.