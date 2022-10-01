القبض على رجل أعمال ونجله بتهمة تزوير الدولار وبيعه للمستوردين بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات، من ضبط كلٍ من (مالك شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية" ونجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية)، حال استقلالهما سيارة ملاكي ملك وقيادة الثاني بدائرة قسم شرطة الأهرام.

تكوين تشكيل عصابي

وبتفتيش السيارة، عُثر بداخلها على مبالغ مالية (15800 دولار أمريكي فئة 100 دولار "مقلدة"- 100 ألف جنيه فئة 200 جنيه "مقلدة")، وكذا (عملات أجنبية ومحلية "صحيحة").

وبمواجهتهما، اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على راغبي تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالي، وأضافا بتحصلهما على العملات المقلدة من (عامل- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم العمرانية).

النصب على راغبي تغير العملات

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير بمسكنه، وعُثر على (جهاز حاسب آلى بمشتملاته يحتوى على نماذج لعملات محلية فئة "5، 10، 20، 100، 200 »، وأجنبية فئة 100 دولار، تستخدم لطباعة العملات المقلدة ونماذج وثائق زواج، وطباعة ألوان والأدوت المستخدمة فى الطباعة (3 وثائق زواج على بياض بها صور أشخاص- 2 هاتف محمول)، وكذا (89 ألف دولار فئة 100 دولار "مقلدة" - 194 ألف جنيه فئة 200 جنيه "مقلدة")، وبمواجهته إعترف بالنصب على راغبى تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.