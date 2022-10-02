تحويلات مرورية لاستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور 26 يوليو

أعلنت الإدارة العامة للمرور تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنا مع استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة محور 26 يوليو من خلال تنفيذ أعمال رفع الكمر الخرساني لكوبري تقاطع طريق أبراج الكهرباء مع محور 26 يوليو «بنفس موقع نفق الأمن المركزي الذي جرى هدمه»، وذلك أعلى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر بإجمالى 12 كمرة.

غلق عرضي لمحور 26 يوليو

ويستلزم ذلك غلق عرضي لمحور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان وتحويل الحركة المرورية إلى منزل محور 26 يوليو المؤدى إلى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في اتجاه محطة الرسوم، والقادم من مدينة 6 أكتوبر ويرغب في الوصول إلى ميدان لبنان يستخدم الطريق الدائري (القوس الغربى) ومنه إلى منزل الدائري المؤدي إلى محور 26 يوليو تجاه ميدان لبنان أو استخدام محور أحمد عرابي، وذلك على أن تكون أعمال رفع الكمر الخرساني على النحو التالي:

جدول الأشغال

رفع (6) كمرة خرسانية اعتبارا من الساعة 12.5 صباح يوم الجمعة الموافق 30/9/2022 وحتى الساعة 12 ظهرا ذات اليوم.

رفع (6) كمرة خرسانية اعتبارا من الساعة 12.5 صباح يوم الجمعة الموافق 7/10/2022 وحتى الساعة 12 ظهرا ذات اليوم.

إضافة الأيام من الاثنين الموافق 3/10/2022 إلى الأربعاء الموافق 5/10/2022 لتنفيذ أعمال الغلق العرض لمحور 26 يوليو بذات التحويلات الموضحة من الساعة 12 ليلاً حتى الساعة 5 صباحا.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.