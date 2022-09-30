تعرف على مواعيد إغلاق محور 26 يوليو

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إغلاق محور 26 يوليو للقيام بأعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة المحور، وذلك من خلال تنفيذ أعمال رفع الكمر الخرسانى لكوبري تقاطع طريق أبراج الكهرباء مع محور 26 يوليو «بنفس موقع نفق الأمن المركزى الذي تم هدمه».

مواعيد غلق محور 26 يوليو

وتمت أعمال غلق محور 26 يوليو اليوم الجمعة، ابتداء من الساعة 12 صباحًا وحتى الـ 12 ظهرًا ولمدة 12 ساعة، كما سيتم غلق محور 26 يوليو يوم الجمعة المقبل 7 أكتوبر من الساعة 12 صباحًا وحتى 12 ظهرًا ولمدة 12 ساعة.

أعمال غلق محور 26 يوليو تمت على النحو التالي، في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه ميدان لبنان بإجمالي 12 كمرة، الأمر الذي يستلزم غلقا عرضيا لمحور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر في اتجاه ميدان لبنان وتحويل الحركة المرورية إلى منزل محور 26 يوليو المؤدي إلى طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي في اتجاه محطة الرسوم.

أما عن القادم من مدينة 6 أكتوبر ويرغب في الوصول إلى ميدان لبنان يستخدم الطريق الدائري القوس الغربي ومنه إلى منزل الدائري المؤدي إلى محور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان أو استخدام محور أحمد عرابي.

أما عن أعمال رفع الكمر الخرسانى تكون على نحو رفع عدد 6 كمرة خرسانية إعتباراً من الساعة 12.5 صباح يوم الجمعة الموافق 30/9/2022 وحتى الساعة 12 ظهراً ذات اليوم.

ورفع عدد 6 كمرة خرسانية اعتباراً من الساعة 12.5 صباح يوم الجمعة الموافق 7/10/2022 وحتى الساعة 12 ظهراً ذات اليوم.

تعيين خدمات مرورية

كما تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.