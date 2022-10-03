«زياد» حكمدار الشرطة المدرسية بالسعيدية الثانوية: دورنا الحفاظ على النظام

لم يكن في مخيلة الطالب زياد سيد الشرقاوي أن يتصدر حديث «السوشيال ميديا»، بعد ظهور صورته عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يؤدي دوره في الشرطة المدرسية خلال أول يوم دراسي، فقد كان هدفه هو المحافظة على روح الانضباط في مدرسة السعيدية الثانوية بنين بالجيزة.

وبدت الصرامة على ملامح «زياد» الطالب بالصف الثالث الثانوي، خلال ممارسة مهام الشرطة المدرسية التي كانت رتبته فيها «حكمدار»، وقال لـ«الوطن»: «اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كان موجود في أول يوم دراسي، ولازم نحافظ على أرض الطابور في التنظيم بشكل كويس من أول يوم دراسي».

يتعامل «زياد» بطريقة مختلفة مع الطلاب: «فيه طالب بيسمع الكلام وفيه طالب بيكون صعب شوية، لكن لازم يلتزم بالحفاظ على نظام المدرسة»، مؤكداً أن الشرطة المدرسية تعمل على الحفاظ على النظام طوال اليوم الدراسي.

حكمدار السعيدية: «بحب شغلي ودوري»

ونوه الطالب زياد، عن أنه تفاجأ بتداول صوره على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يفرض الانضباط بالمدرسة: «فوجئت بالصور بس بعض تعليقات الناس مكنتش كويسة وهو ده دورنا نحافظ على الانضباط»، مؤكداً أنه يحب عمله والدليل على ذلك أنه يؤديه على أكمل وجه.

تنظيم وانضباط اليوم الدراسي

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تفقد أمس مدرسة السعيدية، مع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة، ووجه المعلمين والطلاب وأولياء الأمور إلى ضرورة الحفاظ على انتظام العلمية التعليمية، والحضور الفعلي في المدرسة والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم.

وأكد «راشد»، أن المحافظة بالتنسيق مع المديرية والإدارات التعليمية كثفت من الاستعدادات الخاصة بانطلاق العام الدراسي الجديد، وتجهيز المدارس وسد العجز في المعلمين.