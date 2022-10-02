محافظ الجيزة يستجيب لشكوى طالب من حصة «الكمبيوتر»: اهتموا بالأنشطة العملية

استمع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إلى شكوى طالب بمدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية بنين، في أول أيام العام الدراسي الجديد، حيث قال إنّ حصة الكمبيوتر تُدرس بشكل نظري فقط، وعلى الفزر وجّه المحافظة، بالاهتمام بالحصص العملية والأنشطة، كما وجّه الطلاب بالبحث عن أكثر من مصدر للحصول على المعلومة، والاهتمام بالمنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبالوسائل التكنولوجية الأخرى، مثل الهاتف المحمول والتابلت.

الاستماع لآراء الطلاب في المشروعات القومية

ووجّه راشد، المعلمين في المدرسة، بالاستماع إلى آراء الطلاب ومناقشتهم في المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي، موضحا أنّ المنظومة التعليمية الحالية تهدف إلى تخريج طالب مفكر ومبدع، بعيدا عن الحفظ والتلقين.

مناقشة الطلاب في المشروعات الخضراء

وشدد محافظ الجيزة، على مناقشة الطلاب في كل ما يتعلق بمؤتمر المناخ والموضوعات الخضراء وتوجيه إمكانيات المعامل للطلاب لإجراء التجارب بأنفسهم، مؤكدا أنّ الهدف الأساسي للمنظومة التعليمية هو بناء إنسان سوي.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أنّ المحافظة عملت على الانتهاء من التجهيزات المتعلقة بانطلاق العام الدراسي الجديد في جميع المدارس، وجرى التنبيه عليها ضرورة الالتزام بتحقيق انضباط العملية التعليمية وحضور الطلاب.