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«التعليم» تنفي وجود 119 طالبا في الفصل بمدرسة عبدالله عيسوي: الحد الأقصى 75

كتب:

أميرة فكري
05:42 م | الأحد 02 أكتوبر 2022
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مدرسة الشهيد عبدالله عيسوي الابتدائية بإدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية، التي تدعي أن عدد الطلاب في الفصل يصل إلى 119 طالبا.

وأوضحت الوزارة، أن مدرسة الشهيد عبدالله عيسوي الابتدائية تعمل بنظام الفترة الممتدة «الفترتين»، وعليه جرى تخفيض كثافات الفصول لتتراوح من 65 إلى 75 طالبا بالفصل.

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