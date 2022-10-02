محافظ الجيزة يتفقد مدرسة السعيدية في أول أيام العام الجديد

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، انطلاق العام الدراسي الجديد بمدرسة السعيدية الثانوية بنين بالمحافظة، للوقوف على الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد، ورافقه أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة.

وانطلقت اليوم بداية العام الدراسي الجديد في عدد من المحافظات، أبرزها القاهرة والجيزة، بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم، وشددت المدارس على الطلاب بارتداء الزي المدرسي وحلاقة الشعر.

وكان أشرف سلومة، مدير المديرية، وجه جميع الإدارات التعليمية، بضرورة الالتزام بكافة القواعد المنظمة لسير العملية التعليمية، وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.