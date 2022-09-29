جامعة حلوان: توجيه ميزانية دعم الكتاب إلى صندوق التكافل لسداد المصروفات

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة عن جاهزيتها لاستقبال العام الجامعي الجديد، وذلك بتنظيم حفل استقبال الطلاب يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

وأوضح رئيس جامعة حلوان، أنها جاهزة لاستقبال الطلاب وسيتولى مسؤولي الأسر بالجامعة تعريف الطلاب الجدد بالكليات والأنشطة المختلفة التي يمكن أن يشاركون فيها خلال العام الدراسي.

تطبيق منظومة متكاملة من التكافل الاجتماعي لدعم الطلاب

وأكد في بيان له، أن جامعة حلوان لا تألو جهدًا فى ذلك المسار الاجتماعي الهام وتضع نصب أعينها التيسير على أبنائها الطلاب الراغبين فى الحصول على الدعم تطبيقاً لمنظومة متكاملة من التكافل الاجتماعي لدعم طلابها وتيسير سداد المصروفات الدراسية من خلال صندوق التكافل الاجتماعي والذي يشمل جميع الحالات المستحقة للدعم على مستوى الجامعة وكلياتها بما فيهم طلاب المدن الجامعية علما بأنه تم توجيه ميزانية دعم الكتاب بالكامل إلى الصندوق وعلى الطلاب المستحقين التوجه إلى إدارات رعاية الشباب بكلياتهم.

وحث الطلاب على الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية التى من شأنها أن تحفظ لهم سلامتهم الصحية لتحقيق انتظام العملية التعليمية بصورة مستقرة وآمنة مع بدء العام الجديد.

إعداد الجداول الدراسية على المواقع والصفحات الإلكترونية للكليات

وقال الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن كافة الخدمات والأنشطة للطلاب يتم متابعة تنفيذها بدقة مع إعداد الجداول الدراسية على المواقع والصفحات الإلكترونية للكليات حتى يتمكن جميع الطلاب من متابعتها والانتظام في محاضراتهم.

أكد أن خطة الجامعة للعام الجديد تضع في الاعتبار المتغيرات المختلفة، إلى جانب تقليل الكثافات الطلابية وتحقيق التباعد الاجتماعي والتأكيد على جاهزية المدرجات لاستقبال الطلاب، مناشدا الطلاب باتباع التعليمات والارشادات.