أسرار محمية وادي دجلة بالمعادي.. 20 كهفًا صنعت تاريخًا عمره 150 مليون سنة

لا حديث يعلو فوق قمة المناخ «COP 27» التي تستضيفها مصر الشهر المقبل في مدينة شرم الشيخ، وتناقش قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على كوكب الأرض، وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم حلقة خاصة عن التغيرات المناخية، لرصد أبرز مشاهد التغيرات المناخية داخل المحافظات المصرية المختلفة، وعرض تقريرًا من داخل «محمية وادي دجلة» في المعادي.

المحمية تمتد لأكثر من 50 مليون سنة

وأشار أحد المسؤولين بالمحمية، إلى أن هذه المنطقة مجرى طبيعي للسيول، الذي كان قديمًا بحر عظيم ويحمل أسرارًا عظيمة، وتبلغ مساحتها 28 كيلو متر مربع، كاشفًا أن المحمية تمتد لأكثر من 50 مليون سنة، وكانت عبارة عن بحر كبير جدًا، قبل ترسب ما يعرف بالحجر الجيري الممتد حول القاهرة بأكملها، والبحر غطى هذه المناطق وترك ترسيبات الحجر الجيري الذي يؤكد أننا داخل بيئة بحرية.

وذكر المسؤل بالمحمية أن التغيرات المناخية التي مرت بها مصر أثرت بشكل كبير، وكانت هناك أمطار كثيرة جدًا أدت لتآكل الأحجار بالمحمية.

المحمية تكونت منذ ملايين السنين

وشدد المسؤول بالمحمية، على أن المحمية تكونت منذ ملايين السنين من ترسبات الصخور الحجرية التي صنعت جبالها الصغيرة ومساحاتها الشاسعة، مشيرًا إلى أنها تضم 20 كهفًا من الحجر الجيري، تكون بفعل أمطار غزيرة بدأت تتخلل في الأحجار الجيرية وشكلت الـ 20 كفًا، التي تصل أطوال بعضها لـ90 مترًا.