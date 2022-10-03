سعر الدولار اليوم 3 أكتوبر 2022 في مصر.. مستقر بالبنوك

يواصل سعر الدولار اليوم 3 أكتوبر، استقراره لليوم الثاني مقابل الجنيه المصري، في جميع البنوك المصرية والأجنبية والعربية الموجودة داخل مصر.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، اليوم الإثنين، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بالبنوك المصرية والعربية، مع منتصف التعاملات اليومية.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

بلغ اليوم سعر صرف الدولار مع منتصف المعاملات المصرفية، داخل كلا من بنك مصر والبنك الاهلي المصري، 19.51 جنيه للشراء و19.57 جنيه للبيع، وهو يمثل استقرارا على نفس أرقام نهاية التعاملات أمس الأحد.

وسجل سعره داخل البنك المركزي، نحو 19.49 جنيه للشراء و19.60 جنيه للبيع.

وقد استقر سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس عند 19.49 جنيه للشراء، و19.59 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 19.54 جنيه للشراء و19.59 جنيه للبيع، وفي بنك CIB، سجل 19.53 للشراء، و19.59 للبيع، وداخل المصرف المتحد 19.53 للشراء ونحو 19.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار اليوم في البنوك المصرية

وفى سياق آخر، كشفت المواقع الرسيمة للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، عن سعر الدينار الكويتي بعدد من البنوك المختلفة، حيث سجل سعره مع منتصف التعاملات المصرفية داخل بنك مصر للشراء 60.79 جنيه، وبلغ سعره 63.17 جنيه للبيع.

وداخل البنك الأهلي سجل سعر الدينار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 3 اكتوبر فى عمليات الشراء 60.79 جنيه، مقابل 60.17 جنيه.

- ووصل سعره داخل المصرف المتحد لـ59.18 جنيه للشراء، و63.21 جنيه للبيع.

- وفي بنك cib وسجل إلى 61.59 جنيه للبيع، و63.21 جنيه للبيع.