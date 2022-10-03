التضامن: دعم «تكافل» مشروط بانتظام الأطفال في المدارس والرعاية الصحية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج الدعم النقدي «تكافل» مشروط بالتعليم والالتزام بحضور أبناء الأسر المستفيدة بالمدارس، وكذلك الالتزام بالتطعيمات والرعاية الصحية، لافتة إلى أن برنامج «تكافل» دعما مشروطًا يهدف إلى الحد من الفقر، مؤكدة أن نسبة الأمية بين الأسر المستفيدة من الدعم النقدي تكافل وكرامة تصل إلى 62%.

شروط استمرار صرف الدعم

وأشارت التضامن وفق تقرير صادر عنها، أن شروط استمرار صرف الدعم للأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»، هو بالحضور المدرسي بنسبة 80% من الدراسة، بالإضافة إلى عدم تزويج الإناث دون سن الزواج «قبل 18 سنة»، إلى جانب شرط الرعاية الصحية لكلا من الأم والطفل لمدة 3 مرات في السنة.

5.1 مليون أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم توزيع بطاقات «ميزة» للمستحقين الجدد لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، الشهر الماضي، بعد زيادة عدد المستفيدين من تكافل وكرامة» مليون أسرة إضافية، ليصل الإجمالي 5.1 مليون أسرة.

مستندات صرف الدعم النقدي

ولفتت التضامن إلى أن هناك العديد من الشروط اللازمة للحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، والمتمثلة فيما يلي:

- يشترط أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج الدعم النقدي «تكافل»، لديها أبناء من حديثي الولادة حتى 18 عاما، وأن يكون الأبناء من سن 6 سنوات حتى 18 سنة بمراحل التعليم المختلفة.

- ألا يكون الزوج أو الزوجة أو ذوي الإعاقة أو المسن يعمل بالحكومة أو في القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني.

- يشترط تقديم صور شهادات ميلاد، بطاقات رقم قومي سارية، شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة، وصور وثائق الزواج، أو الطلاق أو الوفاة، أو صورة من الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء.