مصدرو مواد البناء والكيماويات ينظمون بعثة تجارية إلى كينيا

أطلق مصدرو مواد البناء والكيماويات بعثة تجارية لدولة كينيا، اليوم الإثنين، وهي البعثة التي تستمر حتى 8 أكتوبر الجاري.

تنطلق البعثة تحت رعاية بنك مصر كجهة تمويلية وبتنظيم من المجلس التصديري ‏للصناعات الكيماوية والأسمدة والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء وجهاز التمثيل التجاري المصري.

إعداد دراسات السوق

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إنه قبل البدء في تسيير البعثة تم إعداد الدراسات الخاصة بالسوق الكينية لاختيار ‏القطاعات التي لها عملاء محتملين داخل السوق، فضلاً عن دراسة الإجراءات المطلوبة لدخول المنتجات للسوق ‏الكينية وكيفية تعظيم الاستفادة من التواجد المصري داخل السوق الكينية خلال البعثة.

وأوضح أنه سيتم على مدار ‏أيام البعثة التجارية إعداد اللقاءات الثنائية للشركات المشاركة وفضلاً عن الزيارات الميدانية للأسوق ‏المتخصصة واللقاءات التي تم إعدادها في مقار شركات العملاء المحتملين.‏‎

زيارات ميدانية للشركات للأسواق في كينيا

وقال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء إنه سيتم في اليوم الأول ترتيب زيارات ميدانية للشركات للأسواق في كينيا للوقوف على أسعار المنتجات واحتياجات السوق، فضلاً عن عقد لقاء تعريفي للشركات المشاركة باحتياجات السوق الكيني والقوانين الخاصة بالاستثمار والتجارة في كينيا.

ويتضمن اليوم الثاني ترتيب لقاءات ثنائية واجتماعات ما بين رجال الأعمال والشركات في الجانبين تم الاعداد والترتيب لها مسبقا ويتم خلال اليوم الثالث والرابع تنظيم زيارات ميدانية للشركات المصرية لنظيرتها الكينية وللمناطق الصناعية المتواجد بها هذه الشركات وذلك بناء على اللقاءات والاتفاقات التي تمت في اليوم الثاني.

وأوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس للصناعات الكيماوية والأسمدة أن البعثة تغطى معظم القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلسين وتشارك بالبعثة عدد 26 شركة، والتي وجد أن لها سوق وعملاء محتملين في السوق الكيني في مجالات «الأسمدة – الدهانات – ‏الكيماويات – المنظفات – أدوات المائدة من الزجاج – المواسير – الأدوات ‏المنزلية من البلاستيك – مستلزمات الحدائق من البلاستيك - الصابون والمنظفات – الدهانات – الحديد ‏‏– قطع السباكة النحاسية - الخلاطات والأدوات الصحية – السيراميك والبورسلين- المواد العازلة - المنتجات الجبسية - الرخام والجرانيت- منتجات الألومنيوم».