التعليم: فتح سيستم تقسيط المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية واللغات

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم فتح سيستم تقسيط المصروفات الدراسية بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية للغات للعام الدراسي 2022/2023، بعد تدخل مباشر من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

فتح سيستم تقسيط المصروفات الدراسية

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الوزير كلف التوجيه المالي والإداري والشئون المالية في الوزارة بسرعة بحث موقف تقسيط المصروفات بعد شكاوى بعض أولياء الأمور من عدم فتح سيستم التقسيط، ومتاح الآن تقسيط المصروفات الدراسية لكل الصفوف الدراسية.

تكليف التوجيه المالي والإداري بتذليل العقبات أمام أولياء الأمور

وأوضح المصدر أن الوزير يتابع الملف بدقة، وكلف التوجيه المالي والإداري في الوزارة بتذليل أية عقبات أمام أولياء الأمور، مع التواصل مع المديريات والإدارات لتوضيح آلية التقسيط والدفع على السيستم بما يخفف من الأعباء على أولياء الأمور، فيما حذر الوزير من أي تهاون أو تقصير في ملف تقسيط المصروفات أو تعمد تعطيل مصالح أولياء الأمور في هذا الصدد.

من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي

- يسدد القسط الأول في أول أكتوبر «127» جنيهاً.

- يسدد القسط الثاني أول يناير «89» جنيهاً.

- يسدد القسط الثالث أول مارس «89» جنيهاً.

الصف السادس الابتدائي

- يسدد القسط الأول في أول أكتوبر «91» جنيهاً.

- يسدد القسط الثاني أول يناير «57» جنيهاً.

- يسدد القسط الثالث أول مارس «57» جنيهاً.

المرحلة الإعدادية

- يسدد القسط الأول في أول أكتوبر «91» جنيهاً.

- يسدد القسط الثاني أول يناير «57» جنيهاً.

- يسدد القسط الثالث أول مارس «57» جنيهاً.

الصف الأول الثانوي العام

- يسدد القسط الأول في أول أكتوبر «218» جنيهاً.

- يسدد القسط الثاني أول يناير «151» جنيهاً.

- يسدد القسط الثالث أول مارس «151» جنيهاً.

الصفين الثاني والثالث الثانوي العام

- يسدد القسط الأول في أول أكتوبر «203» جنيهاً.

- يسدد القسط الثاني أول يناير «151» جنيهاً.

- يسدد القسط الثالث أول مارس «151» جنيهاً.

الصف الأول الثانوي الفني بكل أنواعه

- يسدد القسط الأول في أول أكتوبر «108» جنيهات.

- يسدد القسط الثاني أول يناير «56» جنيهاً.

- يسدد القسط الثالث أول مارس «56» جنيهاً.

أقساط الصف الثاني الثانوي الفني بأنواعه 3 و5 سنوات

- يسدد القسط الأول في أول أكتوبر «93» جنيهاً.

- يسدد القسط الثاني أول يناير «56» جنيهاً.

- يسدد القسط الثالث أول مارس «56» جنيهاً.