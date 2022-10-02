وزير التعليم ينعى طالبة كرداسة.. ويحيل المسؤولين للمساءلة القانونية والتأديبية

تقدم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجميع العاملين بالتربية والتعليم، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الطالبة «م. م. م»، التي توفيت في واقعة انهيار سياج خرساني بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات، بإدارة كرداسة التعليمية، الذي أسفر عن إصابة 15 حالة أخرى.

إحالة مدير الإدارة ومدير المدرسة والمشرفين على المبني إلى التحقيق

وقرر الوزير إحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبني إلى التحقيق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل وحازم، حيال كل من تثبت مسئوليتهم عن الواقعة، بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات، فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية.

الوزير يوجه بمراجعة جميع المباني المدرسية

كما وجه الوزير هيئة الأبنية التعليمية، بعمل مراجعة مرة أخرى لجميع المباني المدرسية، للتأكد من السلامة والأمان للمباني بالمدارس على مستوى الجمهورية.

كما وجه الوزير جميع مديري المديريات التعليمية، بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من إتمام المراجعة على سلامة جميع مباني المدارس، وموافاة الوزارة بالتقارير في أسرع وقت ممكن.

محافظ الجيزة ينعى الطالبة ملك

ونعى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بدوره، الطالبة، التي وافتها المنية اليوم، بعد تعرضها لحادث، إثر سقوط جزء جانبي من درابزين سلم مدرسة المعتمدية الإعدادية بكرداسة نتيجة لتدافع الطلاب.

وتقدم محافظ الجيزة وكل قيادة المحافظة، بالتعازى لأسرة الطالبة، متمنين في بيان، أن يلهمهم الله الصبر والسلوان، وكلف مديريتى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، بتقديم كل أوجه الدعم لأسرة الطالبة المتوفاة.