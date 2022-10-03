في زيارته لبني سويف.. ماذا قال وزير التعليم لطالبة فاجأته برسم بورتريه له؟

في لافتة طيبة، فاجأت طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة الشروق التجريبية بشرق النيل في محافظة بني سويف، وزير التربية والتعليم خلال زيارته للمدرسة برسم بورتريه له، الأمر الذي الوزير يثني عليها بعد إعجابه باللوحة وعبر عن شكره وامتنانه للطالبة على ما بذلته من جهد لإسعاده، وتخصيص جزء من وقتها في رسم البورتريه.

وزير التعليم: هنهتم بالأنشطة الطلابية وننمي المواهب

البداية بأنه أثناء جولة وزير التعليم فوجئ بإحدى الطالبات تدعى «ميسرة شريف البراوي»، طالبة بالصف الثالث الاعدادي في المدرسة بتقديم هدية له عبارة عن بورتريه للوزير بالقلم الرصاص، قائلة له: «اسمحلي يا معالي الوزير أقدم البوتريه ده لحضرتك»، ليرد عليها: «تعبتي نفسك وخصصتي جزء من وقتك عشان ترسمي لي صورة، ألف شكر يا بنتي أنك استقطعتي جزء من وقتلك عشان تسعديني».

وقال الوزير للطالبة: «إن شاء الله فيه اهتمام كبير من الوزارة بجانب الأنشطة الطلابية بكافة أنواعها سواء الرسم أو الرياضة أو الموسيقى وغيرها، هنخليكم مش عاوزين تسيبوا المدرسة، وكمان هننمي موهبة الشطار اللي زيك ونهتم بهم».

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العام الدراسي الجديد من مدرسة في بني سويف

وتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سير الدراسة أمس الأحد، داخل 3 مدارس في محافظة بني سويف، بينهم مدرسة الشروق التجريبية لغات بشرق النيل، حيث تابع الأنشطة التربوية وحصص المشاهدة وشرح المدرسين داخل المدرسة.

وزير التعليم يتابع حصص المشاهدة في مدرسة الشروق التجريبية ببني سويف

وتابع وزير التعليم حصص المشاهدة داخل مدرسة الشروق الرسمية التي تضم كافة المراحل التعليمية تشمل 9 قاعات رياض أطفال بها 397 طفلاً وطفلة، و28 فصلاً في المرحلة الابتدائية تضم 1111 تلميذاً وتلميذة، فيما يبلغ إجمالي طلاب المرحلة الإعدادية 433 طالباً وطالبة داخل 11 فصلاً دراسياً، فيما يبلغ عدد صفوف المرحلة الثانوية 9 فصول بإجمالي 202 طالب وطالبة.