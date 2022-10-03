بدء جلسة محاكمة المتهم بقتل سلمي بهجت فتاة الزقازيق

بدأت محكمة جنايات الزقازيق، قبل قليل، ثالث جلسات محاكمة إسلام محمد المتهم بقتل المجني عليها سلمى بهجت طالبة أكاديمية الشروق، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة الزقازيق».

إحالة المتهم للمحاكمة

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، قد أمر بإحالة المتهم إسلام محمد، في شهر أغسطس الماضي إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، لمعاقبته عن التهمة المنسوبة إليه «القتل العمد مع سبق الإصرار» للمجني عليها سلمى بهجت طالبة أكاديمية الشروق، في القضية المعروفة إعلاميا ب«فتاة الزقازيق».

المتهم عقد العزم على إزهاق روحها

وجاء في البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أنَّ المتهم إسلام محمد تربص بالمجني عليها سلمى بهجت داخل إحدى العقارات محل عمل إحدى صديقاتها بمدينة الزقازيق، وكان عاقدا العزم على إزهاق روحها بعد أن رفض ذويها خطبتهما، وانقطاع المجني عليها عن التواصل معه بعد ملاحظة تغير في سلوكه ورسم وشوم على جسده، وهو ما دفعها تتهمه بالإلحاد والكفر.

اعتراف المتهم أمام النيابة العامة

ومن خلال شهادة 15 شخصًا، أقامت النيابة العامة دليلها على المتهم إسلام محمد، فضلًا عن تقرير الصفة التشريحية وفحص هاتف المجني عليها وكاميرات المراقبة الموجودة بمكان الواقعة، واستجوابه أمام النيابة العامة واعترافه بارتكاب الواقعة.