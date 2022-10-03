«أستاذ الاقتصاد»: العالم يستهدف الوصول إلى 0% انبعاثات كربونية بحلول 2050

قالت الدكتورة منال محمود خيري أستاذ مناهج واستراتيجيات الاقتصاد بجامعة حلوان، وعضو اللجنة العلمية والإعلامية لمؤتمر «واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية» المقرر عقده بجامعة حلوان على مدار 3 أيام ابتداءً من اليوم، إن الصين والهند بمؤتمر المناخ السابق استخدمتا بعض العبارات الخاصة بالطاقة، التي لاقت استياء من جانب بعض المشاركين، الذين أشاروا إلى التخفيف التدريجي بدلًا من التخلص من استخدام الوقود الأحفوري.

العالم يستهدف بحلول عام 2050 الوصول إلى 0% من الانبعاثات الكربونية

وأضافت «خيري» في حوار ببرنامج «مصر جميلة» على شاشة القناة الثانية المصرية، أن العالم يستهدف بحلول عام 2050 الوصول إلى 0% من الانبعاثات الكربونية، ضمن إطار اتفاقية باريس للتغير المناخي، لافتة إلى أهمية مؤتمر المناخ «كوب 27ۛ» الذي تستعد له الدولة المصرية منذ فترة لحسم العديد من الملفات الخاصة بالمناخ وعلى رأسها قضية التمويل، منوهة عن الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر نهاية سبتمبر الماضي.

أعمال تجريبية لخروج «كوب 27» بصورة لائقة بمكانة مصر

وأوضحت عضو اللجنة العلمية والإعلامية لمؤتمر «واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية»، أنه من المتوقع أن يخرج المؤتمر بصورة لائقة بمكانة مصر، وأنه يجري منذ بداية أكتوبر الجاري القيام بعمل العديد من الأعمال التجريبية، لافتة إلى اهتمام الدولة بملف القطاع الخاص للعمل المناخي وما يمكن أن يقوم به من تمويل، من خلال إعطاء حوافز ضريبية وأخرى غير ضريبية.

وأشارت إلى أهمية المنصة التي إطلاقها خلال النسخة الثانية من منتدى التعاون الدولي، وهي «المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء وتمويل العمل المناخي»، والمنوط بها تشجيع القطاع الخاص للانضمام للعمل المناخي، كذلك الضرائب البيئية المفروضة على الشركات المخالفة.