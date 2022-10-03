مسؤول موال لموسكو: كييف تمكنت من السيطرة على مناطق في خيرسون

أكد مسؤول موال لموسكو، اليوم الاثنين، أن القوات الأوكرانية تمكنت من السيطرة على بعض المناطق في خيرسون، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

خطاب بوتين لضم مناطق أوكرانية

وتأتي تلك التطورات الميدانية على الأرض بعد نحو أسبوع من الاستفتاء الذي أجرته موسكو في مناطق أوكرانية، منها مدينة خيرسون للانضمام إلى السيادة الروسية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضي، أنّ المناطق الأربعة تم ضمها رسميا لروسيا، الأمر الذي أشعل موجة من الغضب والإدانة الدوليين، فيما رفضت العديد من الدول الاعتراف بأن تلك الأراضي روسية، فيما ذهبت دول أخرى إلى وصف تلك الاستفتاءات بـ«الزائفة».