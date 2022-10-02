بوتين يوقّع مرسوما يحظر عبور الشاحنات الغربية من الأراضي الروسية

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يأذن للحكومة الروسية بحظر عبور بعض الشاحنات الغربية من الأراضي الروسية.

ويشمل الحظر جميع دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج وأوكرانيا، بينما تم استثناء عدد من فئات البضائع من الحظر، ونشرت الحكومة قائمة بهذه الفئات.

بدء تنفيذ القرار 10 أكتوبر

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، ويستمر حتى نهاية العام الحالي.

وكانت روسيا أعربت في أبريل الماضي، عن استياءها في أبريل الماضي من غلق الاتحاد الأوروبي حدوده أمام بعض مركبات الشحن المسجلة في روسيا وبيلاروسيا، بسبب العقوبات والصراع في أوكرانيا.