إيرادات 6 أفلام بالسينمات.. لم تتجاوز 397 ألف جنيه في يوم واحد

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم إيرادات الأفلام الموجودة في دور العرض، أمس الأحد، والبالغ عددهم 6 أعمالهم، متنوعة بين الأكشن والكوميدي.

ويتنافس في دور العرض حاليًا 6 أفلام، وهي: «أشباح أوروبا» بطولة هيفاء وهبي، و«تسليم أهالي» للثنائي هشام ماجد ودنيا سمير غانم، و«كيرة والجن» لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز، و«بحبك» بطولة تامر حسني، و«عمهم» لـ محمد عادل إمام، و«خطة مازنجر» لـ ياسمين رئيس.

إيرادات فيلمي أشباح أوروبا وتسليم أهالي

وقال الموزع محمود الدفراوي، في بيان صحفي، إنّ إجمالي الإيرادات التي حققتها الأفلام المعروضة حاليًا، لم يتجاوز الـ397 ألف جنيهًا، أمس الأحد، فيما تصدر فيلم «أشباح أوروبا» قائمة الإيرادات، بـ103 آلاف جنيه، ويلاحقه فيلم «تسليم أهالي»، الذي جاء بالمركز الثاني، بقيمة 78 ألف جنيه.

كما احتل فيلم «كيرة والجن»، المركز الثالث، حيث حقق في شباك التذاكر أمس الأحد، 89 ألف جنيه، بينما جاء فيلم «عمهم» بالمركز الرابع، بقيمة 72 ألف جنيه، تلاه «بحبك» بـ51 ألف جنيه، فيما جاء بالمركز السادس والأخير فيلم «خطة مازنجر» لـ ياسمين رئيس، بـ1700 جنيه فقط.

سبب رفع «خرجوا ولم يعودوا» و«الدعوة عامة»

وكانت دور العرض، قد حظرت «خرجوا ولم يعودوا»، و«الدعوة عامة» لـ محمد عبدالرحمن توتة وأحمد الفيشاوي، وذلك بسبب ضعف الإيرادات، حيث حقق إحداهما نحو 200 جنيه في آخر أيام العرض.

تعرف على الأفلام الجديدة بالسينمات

ومن المُقرر أنّ تستقبل دور العرض، أفلامًا جديدة، خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، من بينها، فيلم «حظك اليوم» بطولة كريم قاسم وهدى المفتي، حيث سيُطرح اعتبارًا من يوم 12 أكتوبر الجاري، بينما يُعرض «تحت تهديد السلاح»، بطولة الفنان حسن الرداد، اعتبارًا من يوم 3 نوفمبر المُقبل