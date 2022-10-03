فيلم «أشباح أوروبا» يحقق 103 آلاف جنيه بدور العرض أمس الأحد

حقق فيلم «أشباح أوروبا»، إيرادات مرتفعة مقارنة بالأفلام المنافسة، إذ حقق 103 آلاف و805 جنيهات في دور العرض السينمائية المختلفة، أمس، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن».

عودة هيفاء وهبي للسينما من خلال فيلم «أشباح أوروبا»

يعتبر فيلم أشباح أوروبا بمثابة عودة لـ هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب طويل، وتدور أحداث العمل حول إنجاب زوجة 6 توائم، مما يضطر الزوج لبيع 3 من أبنائهما بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة، تقرر ترك زوجها والسفر للخارج لتنشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء في المستقبل.

أبطال فيلم أشباح أوروبا

ويشارك في بطولة العمل أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبوالحسن، ويشارك عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف بالفيلم، ومن تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقي.

آخر عمل سينمائي لـ هيفاء وهبي

جدير بالذكر أنَّ آخر عمل سينمائي، قدمته هيفاء وهبي كان «حلاوة روح»، عام 2014، التي وشاركها البطولة كلا من باسم سمرة، ومحمد لطفي، وصلاح عبدالله، أحمد فتحي، وحكيم، ونجوي فؤاد، وأحلام الجريتلي، وكان من تأليف علي الجندي، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.