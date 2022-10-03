القوى العاملة تُنفذ مبادرة «المناخ مسؤوليتي» في شمال سيناء وأسوان

بدأت مُدِيرتا القوى العاملة بـ شمال سيناء وأسوان في تنفيذ مبادرة «المناخ مسؤوليتي» التي أطلقتها وزارة القوى العاملة بتوجيهات من وزيرها حسن شحاتة، تزامنًا مع الاستعدادات الجارية حاليا لتنظيم مؤتمر المناخ cop27، في مدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022 المقبل.

وذكر بيان صحفي عن وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين، أن الوزارة تلقت تقريرًا من مديرية القوى العاملة بشمال سيناء برئاسة محمد سالم، جاء فيه أن المديرية، وتنسيقًا مع إدارة السلامة والصحة المهنية، نظمت ندوة عن المبادرة بقاعة المحاضرات بمركز تدريب العريش، حاضر فيها أحمد الفضالي، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل بشمال سيناء، وحضرها ممثلو منصة «شمال سيناء للتغيرات المناخية».

التعريف بالتغيرات المناخية وأسبابها وتأثيرها

وأكد المُحَاضر وكافة مداخلات المشاركين والمتخصصين، أهمية التعريف بالتغيرات المناخية وأسبابها وتأثيرها، وطرق الوقاية منها، وتقديم «روشتة» إلى صناع القرار حول العالم لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية، والحماية من مخاطر «التلوث المناخي».

كما تلقت الوزارة تقريرًا مماثلًا من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان برئاسة أحمد عزازي، ببدء تنفيذ مبادرة «المناخ مسؤوليتي»، في ندوة توعوية بمركز التدريب بشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بحضور محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والمهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، والمهندس أحمد صدقي رئيس شركة توزيع كهرباء مصر العليا.

نشر التوعية والثقافة المستنيرة بكيفية ترشيد استهلاك الطاقة

وأكد المتحدثون أن المبادرة تعمل على تعزيز وجود بيئة عمل آمنة حفاظًا على توافر السلامة والصحة المهنية لحماية عمال مصر بالمواقع الصناعية، لتساهم فى نشر التوعية والثقافة المستنيرة بكيفية ترشيد استهلاك الطاقة المتاحة، وكذلك التَكَيُف مع تقليل الطاقة الزائدة، واستخدام الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية التي تتفرد بها أسوان كعاصمة للطاقة الشمسية النظيفة، وأن إطلاق المبادرة من جانب وزارة القوى العاملة يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز بيئة عمل آمنة، ونشر الوعي البيئي والمناخي.

يشار إلى أن «ندوة أسوان» شارك فيها ممثلون عن منشآت وشركات منها: توزيع كهرباء أسوان – والترسانة البحرية بأسوان – و القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي – و شركة النصر للتعدين –وشركة الصناعات الكيماوية المصرية ( كيما ) – وشركة المقاولون العرب – هيئة تنمية بحيرة ناصر.