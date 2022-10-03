«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن تقسيط المصروفات الدراسية 2022/2023

مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2022/2023، يتساءل أولياء الأمور عن تفاصيل تقسيط المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية والرسمية لغات والمتميزة، وخاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دفع المصروفات بداية من أول أكتوبر الحالي.

وتستعرض «الوطن» التفاصيل الكاملة لتقسيط المصروفات الدراسية في العام الدراسي الحالي للمدارس الحكومية والتجريبية ومواعيد الأقساط والفئات المعفاة من المصروفات.

تقسيط المصروفات الدراسية على ثلاثة أقساط

* ما هي قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي لجميع المراحل؟

يسدد الطلاب من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي 305 جنيهات، ومن الصف السادس للثالث الإعدادي 205 جنيهات، والصف الأول الثانوي 520 جنيهاً، ومن الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي 505 جنيهات، والصف الأول الثانوي الفني 220 جنيهًا وباقي الصفوف 205 جنيهات.

* ما هي عدد أقساط المصروفات بالمدارس الحكومية في العام الحالي؟

يتم سداد المصروفات الدراسية لطلاب جميع المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية على ثلاثة أقساط في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني معها ومكتب البريد يكون القسط الأول في أول أكتوبر، والقسط الثاني أول يناير والقسط الثالث أول مارس.

فتح سيستم تقسيط المصروفات للمدارس الحكومية والتجريبية

* ما هو موقف المدارس التجريبية والرسمية المتميزة من تقسيط المصروفات الدراسية؟

تقسيط مصروفات المدارس التجريبية الرسمية والرسمية المتميزة للغات، على ثلاثة أقساط، وفقاً للكتاب دوري بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية.

* هل هناك شكاوى من أولياء الأمور من عدم فتح سيستم التقسيط ؟

الدكتور رضا حجازي كلف مسئولي التوجيه المالي والإداري بالتواصل مع المديريات والإدارات لتوضيح آلية التقسيط والدفع على السيستم بما يخفف الأعباء على أولياء الأمور وتذليل أي عقوبات تواجههم.

* هل يستطيع الطلاب دفع أول قسط بالمصروفات الدراسية؟

تم فتح سيستم تقسيط المصروفات الدراسية بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية للغات للعام الدراسي 2022/2023 ويستطيع أولياء الأمور دفع أول قسط من المصروفات للعام الدراسي الحالي.

مواعيد سداد أقساط المصروفات

* ما هي مواعيد سداد أقساط مصروفات المدارس التجريبية 2022/2023؟

سداد القسط الأول في أول أكتوبر بنسبة 50%، والقسط الثاني أول يناير بنسبة 30%، والقسط الثالث أول مارس بنسبة 20%.

* ما هي الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية هذا العام؟

أبناء شهداء ثورة 25 يناير وأبناء الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة والطلاب بدور رعاية والطلاب اليتامى وأبناء المرأة المعيلة وأبناء مصابي الثورة وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وطلاب مدارس التربية الخاصة.

* هل هناك تخفيضات للمصروفات للعاملين بالتربية والتعليم؟

تخفض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم خدمة ومعاش وكذلك حالات الوفاة من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني.