ميمي جمال: «كتبت كل أموالي لبناتي.. أنا ربيت كويس ومش خايفة»

علقت الفنانة القديرة ميمي جمال، على أزمة فيلم أصحاب ولا أعز، وتعرض الفنانة منى زكي لهجوم كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا»، قائلة: «الناس مش من حقها تهاجم، لكن تعترض، ممكن نقول سوء اختيار، منى زكي فنانة كويسة جدا، وممثلة ممتازة، لكن لكل جواد كبوة».

مفكرتش كويس وأخدت الموضوع بشكل حضاري

أضافت ميمي جمال، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج «كلام الناس»، الذي يعرض على قناة MBC مصر: «ممكن منى زكي مفكرتش كويس، وأخدت الموضوع بشكل حضاري ومنفتح أوي، وإحنا لسه موصلناش لده، لكن كل بلد ولها عاداتها وتقاليدها، وإحنا في مصر متقبلناش ده».

كتبت ممتلكاتها لابنتيها التوأم

من ناحية أخرى، أكدت الفنانة القديرة أنها قامت بكتابة ممتلكاتها لبناتها، موضحةً: «أنا معنديش ولد وأنا ربيت كويس، ولما تربي كويس متخافيش، لكن لما تربي ولاد على هواهم وتسلميهم حاجة تبقي قلقانة، لكن أنا بناتي لحد النهاردة لو حد فيهم عاوز يعمل أي حاجة لازم يسألني، ومش بيتصرفوا من دماغهم».

وواصلت، أنها كتبت ممتلكاتها لابنتيها التوأم، حتى لا يتعرضا لأي مشكلة بعد وفاتها: «محدش ضامن عمره، ومعنديش صبيان، وهم عندهم ولاد عمومة وولاد خالة، وحبيت إن شقايا يبقى ليهم، وعملت ده عن طيب خاطر، وأنا مبسوطة إني عملت كده ومش عاوزة حد غريب يدخل بينهم لأنهم توأم ومش عاوزة حاجة تفرق ما بينهم».