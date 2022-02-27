ميمي جمال: «أمي رفضت زواجي من حسن مصطفى.. وأنا صممت»

قالت الفنانة القديرة ميمي جمال، إن زوجها الراحل حسن مصطفى كان شديد الغيرة عليها، مضيفة:«أي راجل بيحب الست بيغير عليها، ولما كان بيقولي كذا غلط كنت بسمع كلامه».

وأضافت «جمال» خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج «كلام الناس» الذي يعرض على قناة MBC مصر: «حسن مكنش صعب إلا في حاجات معينة زي اختيار اللبس بتاع المسرح، وفي الفترة اللي طلعنا فيها كان في انفتاح وأحضان وبوس وميكروجيب.. وهو إنسان شرقي، كان بيسيبني أمثل وكل حاجة، بس كان في حتة خشا».

سر رفض والدتها الزواج من حسن مصطفى

وأشارت، إلى أن والدتها رفضت زواجها من الفنان الراحل حسن مصطفى، لأنه كان متزوجا من قبل ومنفصلا ولديه ابنة: «قالت لي لا هو صغير ولا حليوة ولا غني ولا إنتي أول بخته، لكن أنتِ بنت صغيرة وشكلك كويس، وممكن تتجوزي جوازة أحسن من كده».

وواصلت: «والدتي قالت لي أنتِ بدأتِ تشقي طريقك، ليه تتجوزي واحد أكبر منك في السن موظف زيه زيك ومفيش أي ميزة، وقلت لها إنه الوحيد اللي لما بقعد معاه بكلمه بيسمعني وبني آدم حساس وطيب، ومحتضني ودفيانة معاه».

هل تزوجته بسبب حب الشهرة؟

ونفت ميمي جمال أن يكون حب الشهرة والرغبة في الوصول إلى عالم النجومية سر زواجها من الفنان الراحل، قائلة: «كان سند وضهر ليّ، لكنه كان هيرشحني لإيه؟! كنا لسه بادئين أنا وهو، وكنا عاملين مسرحية، وصممت إني أتجوزه وقلت لها أنا بحبه بجد وحاسة إنه هيبقى أب وزوج كويس، مش عاوزة واحد حليوة يخليني أتلفت حوليّا، أدور على حد يروشني ليه؟!».