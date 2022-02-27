ميمي جمال: ماري منيب أول ما شافتني قالت البنت دي مش عاجباني لازم تمشي

كشفت الفنانة القديرة ميمي جمال، موقفا صعبا جمعها بالفنانة الكوميدية الراحلة ماري منيب، موضحةً: «أول ما شافتني قالت البنت دي مش عاجباني لازم تمشي، هتبوظ إيفيهاتي».

وأضافت جمال، خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج «كلام الناس» الذي يعرض على قناة MBC مصر: «ماري منيب كانت بتشتغل في مسرح نجيب الريحاني، واحتاجوا واحدة تجسد دور ابنتها، ورشحوني وكنت فرحانة، وحفظت دور بنتها كويس جدا».

وتابعت، أن ماري منيب لم تكن ودودة معها في أول مقابلة بينهما، مردفة: «قالت تمشي فورا، لأني كنت بتحرك وباجي وأتكلم كتير، لكن هي مكنتش عاوزة كده، لأنها المفروض تقعد على الكنبة وأنا آجي جنبها وأتكلم معاها، لكن أنا معملتش كده، لكن رحت وجيت واتكلمت، وبعد أول فاصل ندهتني وقالت لي حولتيني وجيبتي لي حول، كل ما أقول إيفيه تعدي جنبي وتضيعيه وواخداه في سكتي، قلت لها في البروفات محدش قالي كده، آسفة، وفعلا في الفصل التاني كنت قاعدة زي الطوبة مقمتش من جنبها إلا لما كانت بتقوم».

تعلمت من ماري منيب أن كل كوميديان له مفتاح ومدرسة

وأشارت، إلى أنها تعلمت من ماري منيب أن كل كوميديان له مفتاح ومدرسة، كما تطرقت للحديث عن فنانتين كانتا تشعران بالغيرة الشديدة منها ولم تذكر اسمهما، عندما كانتا تعملان سويا مع الراحل عبدالمنعم مدبولي، قائلةً: «في زميلة قالت له إشمعنى ميمي، ما إنت أخدتها واشتغلت مع محمد عوض، واخدها ليه وأنا موجودة، فقالها انتي موجودة بس ليكي دور في حاجة تانية».

مشاركة بالصدفة في مسلسل بنت من شبرا

وواصلت: «مع المخرج جمال عبدالحميد، كان في فنانة بتشتغل دور معاه في مسلسل بنت من شبرا، ويظهر إن حصل اختلاف وكلمني لأنه ذوق وقالي مش هضحك عليكِ أنا مزنوق ومحتاجك تقفي جنبي في الدور ده، وقلت له مقدرش أقولك لأ، وبعدها لقيت الممثلة بتكلمني لأن الدور حلي في عينيها، وقالت لي انتي لما صدقتِ».