درجات الحرارة اليوم 4-10-2022 على مصر.. طقس معتدل

يشهد الطقس، اليوم الثلاثاء، انخفاضا جديدا في درجات الحرارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما كشف البيان التفصيلي الخاص بدرجات الحرارة اليوم والصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس اليوم سيكون حارا رطبا على السواحل الشمالية والشرقية للبلاد والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، وشمال الصعيد، في حين يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب سيناء، وذلك خلال ساعات النهار، ومع بداية ساعات الليل تشهد درجات الحرارة انخفاض بين 5-7 على جميع مدن الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 4-10-2022، كما أعلنت عنهم الأرصاد الجوية، على مدن ومحافظات الجمهورية فقد جاءت كالتالي:-

القاهرة 31 - 24

العاصمة الإدارية 31 - 24

6 أكتوبر 32 - 23

بنها 31 - 23

دمنهور 31 - 23

كفر الشيخ 32 - 23

المنصورة 32 - 23

دمياط 29 - 23

بورسعيد 29 - 24

الإسماعيلية 32 - 23

السويس 32 - 23

الزقازيق 31 - 23

شبين الكوم 31 - 23

طنطا 31 - 23

شلاتين 35 - 26

الإسكندرية 29 - 23

العلمين الجديدة 29 - 23

وادي النطرون 34 - 23

مطروح 27- 23

السلوم 28- 23

سيوة 29 - 25

العريش 29 - 23

رفح 29 - 23

الطور 34 - 25

كاترين 32 - 18

رأس سدر 34 - 24

نخل 32 - 17

طابا 34 - 24

نويبع 35 - 26

حلايب 30 - 28

شرم الشيخ 34- 28

الغردقة 35 - 27

مرسى علم 35-26

الفيوم 32 - 23

بني سويف 32 - 23

المنيا 33 - 23

أسيوط 32 - 23

سوهاج 35- 24

قنا 37- 25

الأقصر 39- 25

أسوان 40- 26

الوادي الجديد 39- 26

أبو سمبل 35- 26

أبو رماد 38 - 27

رأس حدربة 31 - 26.