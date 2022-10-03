آثار التغيرات المناخية على محمية الغابة المتحجرة ووادي الحيتان.. فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين جومانا ماهر أحمد عبد الصمد، تقريرًا من داخل «محمية الغابة المتحجرة»، والتي تقع بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وتبلغ مساحتها 7 كم 2.

الغابة المتحجرة.. أثراً جيولوجياً نادراً

وأشار أحد المسئولين بالمحمية، خلال لقائه بمراسلة البرنامج جيرمين إبراهيم، إلى أن الغابة المتحجرة تعد أثراً جيولوجياً نادراً لا يوجد له مثيل في العالم من حيث اتساعها وتنوع الخشب المتحجر، وتزخر بكثافة السيقان وجذوع الأشجار المتحجرة ضمن تكوين جبل الخشب والذي ينتمي إلى العصر الأوليجوسينى منذ 35 مليون سنة.

الغابة المتحجرة تعرضت للجفاف وغياب الأمطار

وقال مسؤول محمية الغابة المتحجرة إن الغابة كانت في الماضي مليئة بالأشجار وتحولت لأرض قاحلة بشكل شبه تام، حيث تعرضت للجفاف وغياب الأمطار، وهناك نظريات أشارت إلى أن المنطقة تأثرت بعد انحسار البحر والتغيرات المناخية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالتغيرات المناخية حتى لا نفقد جزء كبير مما هو متاح بالحياة الطبيعية والذي هو أساس قيام الحياة.

منطقة وادي الحيتان من أهم المناطق السياحية في العالم أجمع

كما عرض البرنامج تقريرًا من داخل منطقة وادي الحيتان، بوادي الريان بمحافظة الفيوم، لرصد آثار التغيرات المناخية للمنطقة التي كانت عبارة عن قاع محيط، وتحولت بفعل التغيرات المناخية لما هو عليه الآن، حيث قال الدكتور هشام سلام، أستاذ الحفريات بجامعة المنصورة، إن منطقة وادي الحيتان من أهم المناطق السياحية في العالم أجمع، حيث كانت قديمًا عبر عن قاع محيط منذ 40 مليون سنة.

التغيرات المناخية وذوبان القطبين الشمالي والجنوبي

وأشار أستاذ الحفريات بجامعة المنصورة إلى أنه بعد 15 مليون سنة من انقراض الديناصورات، شهدت الأرض تغيرات مناخية عديدة، أبزرها التغيرات المناخية التي أدت لذوبان القطبين الشمالي والجنوبي، وتغير المناخ بشكل كبير حيث تكونت جبال من الثلج، وبسبب الاحتباس الحراري القديم، كانت مصر عبارة عن قاع محيط، وشهدنا تطور الحيتان بسبب التغيرات المناخية.