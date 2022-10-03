مدير «الاستخبارات الأمريكية» السابق: أداء أوكرانيا أفضل كثيرا من روسيا

قال الجنرال الأمريكي ديفيد بتريوس مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق، خلال لقاء له في برنامج لقناة «ABC» الأمريكية، إن الحرب في أوكرانيا ربما تزداد سوءا بالنسبة لروسيا، مشيرا إلى أن الخسائر الروسية «صاعقة»، وأن خسائر موسكو في ساحة القتال ستستمر.

واستشهد بتريوس بردة فعل الغرب لضم روسيا أربع مناطق في أوكرانيا «جمهوريتي دونباس ومنطقتي خيرسون وزاباروجيا»، والتي تمثل 15% من مساحة أوكرانيا الكلية، مضيفا أن إعلان موسكو جاء بعد استفتاءات أشرفت عليها جماعات انفصالية داعمة لموسكو في المناطق التي ضمتها روسيا.

حزمة عقوبات تستهدف 1000 شخص

وأضاف بتريوس: «ردا على ضم موسكو، تم فرض حزمة عقوبات على روسيا تستهدف 1000 شخص، وعقوبات أخرى، توضح أن الغرب مازال لديه الكثير مما يمكن القيام به ضد روسيا»، مشيرا إلى العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا يوم الجمعة الماضية، والتي تستهدف صناع القرار والشركات السلاح الروسية.

وأضاف الجنرال المتقاعد أن «أن الحرب ربما ستزداد سوءا بالنسبة لروسيا، حتى باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية في ساحة القتال لن يتغير شيء على الإطلاق»، وأشار بتريوس أن تهديدات القوة النووية التي تطلقها روسيا يجب أن تؤخذ بجدية.

أوكرانيا حققت أداءً أفضل من روسيا

وتابع بتريوس: «خلاصة القول هي أن أوكرانيا حققت أداءً أفضل بكثير من أداء روسيا في تعبئة قدراتها سواء في التجنيد، والتدريب، والتجهيز، بفضل مساعدة الولايات المتحدة ودول الناتو»، واصفًا الوضع العسكري الروسي الحالي بأنه صعب.

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية، دخلت شهرها السابع، الذي شهد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم 4 مناطق أوكرانية للاتحاد الروسي، بجانب التعبئة الجزئية ل 300 ألف جندي روسي، ويرى خبراء عسكريون غربيون أن الحرب ستدخل مرحلة جديد أكثر خطورة وعلى بعد خطوات من حرب نووية.