«التضامن»: دفع المصروفات الدراسية للطلاب المتعثرين مادياً بالجامعات

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوحدات الاجتماعية بالجامعات، قامت بدفع المصروفات الدراسية عن الطلاب المتعثرين مادياً، وأعطت أولوية للطلاب من الأسر الأولي بالرعاية وأسر تكافل وكرامة، وطلاب ذوي الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات، وطلاب الفرقة الرابعة، لافتة إلى دعم وحدات التضامن الاجتماعي بدفع المصروفات الدراسية للطلاب الخريجين المتعثرين لتسهيل حصولهم على المؤهل الجامعي وخروجهم لسوق العمل.

مكافأة 1000 جنيه شهريا للطالب المتفوق

وأشارت التضامن، إلى أن حضانات الفائقين بالجامعات أعطت اهتماماتها بالطالب المتفوق، من خلال منح مكافآت مادية شهرية للطلاب الجامعيين بالسنوات الدراسية المختلفة تحفيزاً وحرصاً على تشجيع الطلاب على مواصلة تفوقهم الدراسي وخلق روح التنافس بين الطلاب، بمبلغ 1000 جنيه شهرياً.

وأكدت أن منح الفائقين امتدت لتشمل الباحثين «الماجيستير- الدكتوراه» من خلال منح مادية 1000 جنية شهرياً و25000 جنيه سنوياً تشجيعاً لهم لاستكمال مسيرتهم البحثية وتخفيف العبء المادي الذي يتحمله الباحثون خاصة في الكليات العملية.

تنفيذ حضانات الفائقين بـ 17 وحدة

وتنفذ حضانات الفائقين بـ 17 وحدة تضامن وهي «القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، الفيوم، المنصورة، الزقازيق، بنها، المنوفية، المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، جنوب الوادي، الوادي الجديد، طنطا، بنى سويف» وجاري تنفيذ برنامج حضانات الفائقين بالوحدات الأخرى بالجامعات.

وشملت منح الفائقين 430 طالبا بالفرق الدراسية، بينما شملت منح الفائقين بالماجيستير والدكتوراه 151 باحثًا، و430 طالبًا بالفرق الدراسية، كما تراوح العدد الإجمالي للمستفيدين من برنامج حضانات الفائقين حتى سبتمبر 2022 عدد 581 وذلك في 5 كليات عملية «الطب، الصيدلة، الهندسة، العلوم، الزراعة»، ومخطط إدخال كليات أخرى ضمن خطة التوسع ببرنامج الفائقين.

جاء ذلك في تقرير انجازات برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية حتى سبتمبر الماضي، والذي قدمه الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية - منسق برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، لافتا إلى أنه تم إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعات.