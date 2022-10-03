المشروعات البحثية لصفوف النقل.. 50 درجة لا تضاف لمجموع «6 ابتدائي»

ضمن خطة تستهدف رفع وعي الطلاب، بالتحديات الكبرى التي تواجه الدولة، وزيادة معارفهم وثقافاتهم بالمشروعات القومية والإنجازات الضخمة التي تحققت على الأرض، لجأت وزارة التربية والتعليم لاستحداث مادة المشروعات البحثية، التي تعتمد في كل مراحلها على زيادة وعي طلاب المدارس بما يدور حولهم، من خطط تنموية ومشروعات قومية إلى جانب التحديات القائمة.

الرسوب بالمشروعات البحثية يعني إعادة المشروع

تستهدف وزارة التربية والتعليم، تشكيل الوعي الكافي للطلاب بما يدور حولهم، من خلال قراءتهم واطلاعهم على هذه القضايا، ثم الكتابة عنها في صورة بحث يتشارك فيه عدد من الطلاب، لا يقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة، لتعزيز الفكر والعمل الجماعي بين الطلاب، وإثراء النقاش فيها بينهم.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، قال إن القرار الوزاري الخاص بالمشروعات البحثية جرى عرضه على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وتمت الموافقة عليه، مؤكداً أن مادة المهارات البحثية لها محددات بحثية وليست كتاب سيتم تدريسه بالمدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه تم استحداث المشروعات البحثية وهي مادة لا تضاف للمجموع ولكنها نجاح ورسوب، يقوم بإعدادها الطلاب في شكل مجموعات لا تزيد عن 5 طلاب ويتم تسليمها قبل الامتحان بنحو 20 يومًا، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تكون مرتبطة بالتحديات الحالية والمشروعات القومية.

مشروعين في الفصل الدراسي بـ 50 درجة

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل المشروعات البحثية وفقاً للقرار الوزاري 186 الخاص بتقييم صفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتي الصف الثاني الثانوي وهي كالتالي:-

- تخصيص 50 درجة لا تضاف للمجموع للصف السادس الابتدائي.

- تكون المشروعات البحثية على مستوى المدرسة.

- إعادة البحث مرة أخرى في حالة عدم تحقيق المستوي وتقديمه أثناء فترة امتحانات الدور الثاني.

- موجه أول التربية الاجتماعية المسئول عن تحديد موضوعات الأبحاث من خلال قائمة يعدها.

- رائد الفصل المسئول عن اختيار البحث ويفضل أن تناقش المشروعات والإنجازات المتعلقة بالدولة.

- يتم تقسيم طلاب الفصل الواحد إلى مجموعات، لا تقل المجموعة عن ثلاثة طلاب ولا تزيد على خمسة طلاب.

- المعلم معني بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى تعاونهم وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تم الاستعانة بها.

- كل مجموعة تقوم بتقديم بمشروعين بحثيين طوال العام الدراسي.

- البحث الأول يتم تسليمه قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين.

- البحث الثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين.

- إعداد قائمة بأفضل عشرة أبحاث لكل صف دراسي وإثابة المجموعة المشاركة بها وإخطار الإدارة التعليمية بها.

- إجراء تصفيات على مستوى مدارس الإدارة والتصعيد على مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاثة الأولى.

استحداث المشروعات التعليمية.. تنمية مهارات البحث للطلاب

ومن جانبه قالت الدكتور إيلاريا عاطف الخبيرة التربوية، إن استحداث مادة المشروعات البحثية من القرارات الجيدة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم، لاستكمال منظومة تطوير التعليم والمناهج الجديدة وتنمية مهارات البحث الطلاب واكتشاف الموهوبين بالمدارس.

وأضافت الخبيرة التربوية لـ «الوطن»، إن مادة المشروعات البحثية، تعتمد على اكتشاف الطالب للمعلومة والبحث، وهذه أدوات مهمة في تعليم الطالب كيف ينتج المعلومة ويكتشف ذاته ومهاراته.