محافظة الجيزة تعلن عن احتياجها لعدد من الوظائف القيادية الشاغرة

أعلنت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية بالمحافظة، وهذا وفقًا لشروط محددة من قبل المحافظة لشغل هذه الوظائف.

الوظائف القيادية الشاغرة في محافظة الجيزة

وحرصت محافظة الجيزة على تحديد الوظائف القيادية الشاغرة المطلوبة، وجاءت كالتالي:

1- مدير عام الشؤون القانونية.

2- مدير عام الشؤون الإدارية.

3- مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

المستندات المطلوبة للتقديم بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

1 - بيان حالة معتمد يوضح من خلاله: «المؤهل العلمي، وتقرير كفاية الأداء عن آخر 3 سنوات، والخبرة الزمنية والنوعية، والوظائف الإشرافية التي تم شغلها في المنظمات الدولية والإقليمية، والشهادات والدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم في مجال اللغات والحاسب الآلي، ثبوت اشتراك المتقدم في عدد من المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات، سابقة العمل بالمنظمات الدولية إن وجد، أوجه التمييز، الإيتاء بخطابات شكر أو أي بيانات تقديرية يرى المتقدم تقديمها».

2 - مقترح وخطة لتطوير الوظيفة المتقدم عليها.

3 - الإيتاء بأبرز الإنجازات والإسهامات للمتقدم.

4 - عدد 7 صور شخصية 6×4 حديثة.

5 - شهادة بالجزاءات والاحالة للمحاكمة إن وجدت.

5 - صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

المستندات المطلوبة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة

1 - تقديم ما يفيد القيد بعضوية النقابة المختصة للعاملين بالقطاع الخاص أو الأعمال الحرة مدة لا تقل عن 17 سنة.

2 - المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة والإنجازات السابقة.

3 - تقديم خطة مقترحة لتطوير الوظيفة المتقدم عليها.

4 - تقديم الدورات التدريبية الحاصل عليها وشهادات التقدير والمؤتمرات التي شارك فيها بالخارج.

5 - 7 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

6 - صورة من بطاقة الرقم القومي السارية.

ونوهت محافظة الجيزة، من خلال منشورها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بأن ترفق هذه المستندات بملف أصل + 6 صور منها وتسلم باليد بالعنوان الآتي:

«الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بمقر ديوان عام محافظة الجيزة (الإدارة العامة للموارد البشرية) ــ 406 شارع الاهرام بالجيزة، هذا ولن يلتفت الى الطلبات التي ترد بعد الموعد المحدد أو بالبريد».