ضبط شخص لاتهامه بالنصب على مواطني الجيزة.. انتحل صفة مسئول

تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من أحد المواطنين ومقيم بمحافظة الجيزة، بتضرره من قيام أحد الأشخاص يدّعى عمله بإحدى الجهات على خلاف الحقيقة.

النصب والاحتيال على المواطنين

وأضاف الشاكين، أن المتهم طلب منه مبلغًا ماليًا مقابل إنهاء إجراءات إخلاء سبيل أحد أصدقاء الشاكي في إحدى القضايا، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام الشخص المشار إليه مقيم بمحافظة الجيزة بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم عمله بإحدى الجهات على خلاف الحقيقة، وتمكنه بموجب ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالي من المُبلغ، وعدم وفائه بوعده له ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.