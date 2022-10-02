محافظ الجيزة يشارك الطلاب في طابور الصباح بأول يوم دراسي

في أول أيام العام الدراسي الجديد، حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مشاركة الطلاب حضور طابور الصباح وتحية العلم بمدرسه السعيدية الثانوية بحي جنوب الجيزة وهنأ المحافظ، الطلاب والمعلمين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد متمنياً لهم التوفيق مع تحفيزهم على النجاح والتفوق وتكريم المتميزين منهم وتشجيع المعلمين على رسالتهم التعليمية السامية التى تبنى عليها كافة جهود التنمية والتقدم من أجل بناء الوطن ورفعته .

إستقبال 3 مليون طالب وطالبة داخل 3 ألاف مدرسة

وأشار محافظ الجيزة في تصريحات صحفية الي أن العام الدراسي الجديد شهد إستقبال حوالي 3 مليون طالب وطالبة داخل 3 ألاف مدرسة مؤكداً علي إنتظام سير العملية التعليمية داخل المدارس .

توفير أراضي فضاء تصلح لإقامة مدارس

وأكد المحافظ أن الدولة تبذل قصارى جهدها للنهوض بالمنظومة التعليمية وتطبيق نظم التعليم الحديث مؤكداً علي دخول 33 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة والتي ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بإجمالى 562 فصلاً دراسياً وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية مؤكداً علي السعي نحو توفير أراضي فضاء أخري تصلح لإقامة مدارس في إطار الجهود التي يتم بذلها لتقليل الكثافات الطلابية .

إنشاء 44 مدرسة عليها بأحياء الطالبية وبولاق والهرم

أشار المحافظ إلى موافقه رئيس الوزراء علي تخصيص 38 قطعه ارض فضاء لإنشاء 44 مدرسة عليها بأحياء الطالبية وبولاق والهرم وهي مناطق ذات كثافات طلابية عالية بالفصول وذلك للمساهمه في تقليل تلك الكثافات .

توعية الطلاب بطرق الوقاية من الفيروسات

ووجه المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بالتأكيد على مديري المدارس والمشرفين بمراعاة تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس وتوفير المناخ الملائم للطلاب والإلتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مع توعية الطلاب بطرق الوقاية من الفيروسات و الإهتمام بالنظافة وغسل الأيدي و التباعد مع تطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين وفقا للقرارات الوزارية المحددة لذلك .

وشهدت جوله محافظ الجيزة تفقد مدرسة المدينة الجامعية الابتدائية بشارع ميشيل باخوم ومدرسة الأورمان الإعدادية بنين بشارع البطل أحمد عبد العزيز والتي بعث خلالها محافظ الجيزة رسالة طمأنة لأولياء الأمور علي أبنائهم الطلاب مشيرآ بأن الدولة قامت بإتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة مطالبآ أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب .

اكد علي جاهزية المدارس لإستقبال الطلاب دون أي معوقات حيث قامت الأحياء والمراكز بالتعاون مع الإدارات التعليمية ومراجعة إشتراطات السلامة الإنشائية والأمان والتأكد من تغطية البالوعات و سلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وتوافر طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة .

التحاور مع الطلاب

حرص المحافظ خلال جولته علي تفقد عددِ من الفصول الدراسية والتحاور مع الطلاب ومناقشتهم للاستماع الي اراءهم وابرز المعوقات وسبل حلها .

وشدد المحافظ على رؤساء الاحياء والمراكز بمنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ومراجعه أعمدة الإنارة ورفع أي مخلفات أولا بأول .

وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالتنسيق الدوري بين الادارات التعليمية وغرف العمليات للتعامل الفوري حيال اي معوقات لضمان سلامه الطلاب.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ و اشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم والعميد محمد حمزة المستشار العسكري وعبد الناصر حسن رئيس هيئة الأبنيه التعليمية والدكتور سامح العشماوي مدير مديرية الشئون الصحية ورؤساء أحياء جنوب والدقي والعجوزة .