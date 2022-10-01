جامعة حلوان الأهلية تعلن تعليمات مهمة للطلاب المقبولين بالعام الجديد

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، إرسال البريد الإلكتروني «الإيميل» الرسمي للطلاب المقبولين للعام الدراسي الجديد 2022-2023 يوم الثلاثاء المقبل على الموقع الإلكتروني الخاص بالجامعة، وإعلان الجداول الدراسية خلال الأسبوع المقبل، وعقد ندوات تعريفية بداية من يوم الاثنين المقبل.

تسكين المدن الجامعية باستمارة تقديم

وأضافت الجامعة في بيان عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن تسكين المدن الجامعية باستمارة تقديم والعدد محدود للتسكين بـ4500 جنيه شهريًا.

وفي سياق متصل، تابع الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، تجهيزات الجامعة الأهلية الجديدة ومدى الاستعداد لاستقبال الطلاب بالعام الجامعى الجديد فى ظل جاهزية عدد من البرامج الدراسية.

«قنديل»: الجامعات الأهلية إضافة مهمة للخدمات التعليمية

وقال «قنديل» في بيان سابق له، إن الجامعات الأهلية ستكون إضافة مهمة للخدمات التعليمية المقدمة وتركز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها.

ونوه قنديل، بأنه تم تنفيذ الجامعة الأهلية وفق لنظم الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية، وتضم عددًا من المباني الإدارية، والأكاديمية، مع مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز.

كليات جامعة حلوان الأهلية

وتبدأ الدراسة بجامعة حلوان الأهلية في العام الدراسي الجديد في ثلاث كليات جديدة، وهي: كلية الهندسة، وتضم برنامجي «هندسة الأنظمة الذكية، العمارة والتصميم البيئي» وكلية الفنون والفنون التطبيقية، وتضم برنامجى «التصميم الداخلي البيئي، الرسوم المُتحركة والمؤثرات البصرية» وكلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال، وتضم برنامج «معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي».