محافظ سوهاج يتابع سير العمل في المدارس الجديدة

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، جولة ميدانية تابع خلالها انتظام سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد 2022/2023م، يرافقه ياسر محمود حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة سوهاج وعدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

شملت جولة المحافظ تفقد مدرسة باحثة البادية الابتدائية المشتركة، بمدينة سوهاج.

جولة بمدارس سوهاج

كما تفقد «الفقي» فصول رياض الأطفال، وعددًا من فصول المرحلة الابتدائية، واطمأن على توفير كافة الأجواء المناسبة لجميع أطراف المنظومة التعليمية، وبحث مع وكيل وزارة التربية والتعليم، موقف المدرسين، وتوصيل المرافق للمدارس الجديدة.

تسليم 95% من الكتب الدراسية

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في بيان صحفي، أن عدد المدارس التي بدأت الدراسة بها بنطاق المحافظة بلغ 3050 مدرسة، منها 115 مدرسة جديدة دخلت الخدمة هذا العام، بواقع 48 مدرسة إنشاء جديد، و67 مدرسة تطوير وإحلال وتجديد، بينما بلغ عدد الطلاب هذا العام مليونًا و300 ألف طالب وطالبه، لافتا إلى وصول الكتب الدراسية في جميع المواد بنسبة 95%.