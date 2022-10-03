وحدات التضامن بالجامعات: إتاحة خدمات القروض والودائع للطلاب والعاملين

وضعت وحدات التضامن الاجتماعى، بالجامعات برامج تمكين اقتصادي لتعريف الطالب الجامعى وتدريبه خلال فترة دراسته الجامعية على سوق العمل، لافتا إلى أنه من خلال أنشطة الطالب المنتج نفذت الوحدات ورش عمل ودورت تدريبية شملت على « المشروعات الصغيرة وإدارتها، وريادة الأعمال، دراسات الجدوى».

وأكدت التضامن، فى بيان لها، أن المرحلة الثانية من البرنامج تتضمن تعريف الطالب الجامعى على الحرف اليدوية بأنواعها ، فتنوعت الحرف اليدوية بين الوحدات « الكروشية ، الديكوباج ، الرسم على الزجاج ، الطين وصناعة الفخار ، الأكسسورات والحلى ، الخياطة والتريكو ، إنتاج المنظفات، الفلين والورق المقوى»، ثم كرس الإهتمام بدورات التسويق الخاصة بالمشروعات الصغيرة حيث تناولت الوحدات أنواع التسويق المختلفة «الميدانية ، الإعلانات ، الإلكترونية ».

معارض شاملة بأسعار رمزية بالجامعات

وأشارت إلى أن وحدات التضامن الإجتماعى بجامعات « الفيوم ، بنى سويف ، الأسكندرية ، قناة السويس ، عين شمس ، جنوب الوادى بقنا ، الوادى الجديد ،المنوفية ، حلوان »، نظمت معارض شاملة بأسعار رمزية بالجامعات، كما شاركت الوحدات طلابها ومتطوعيها فى معارض وحدات التضامن الإجتماعى والأسر المنتجة كعارضين بمنتجات صنعت بأيديهم تشجيعاً على دعم الطالب المنتج والحرف اليدوية وتعريف الطلاب على كيفية تنفيذ مشروعات صغيرة ناجحة.

جاء ذلك في تقرير انجازات برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية حتى سبتمبر الماضي، والذي قدمه الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية

خدمات بنك ناصر الاجتماعي

وأوضحت أن وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات قدمت بعض الخدمات البنكية لدعم المشروعات الصغيرة وإتاحة خدمات القروض والودائع وغيرها للطلاب والعاملين من خلال مسئول بنك ناصر الاجتماعى ومسئول التمكين الاقتصادى ، حيث بلغ عدد مستفيدين بنك ناصر الاجتماعي من خلال الوحدات أكثر من 5 آلاف خلال الوحدات ، حيث بلغ نسبة فتح الحسابات ( 1078 ) ، بينما شمل القروض عدد مستفيدين (360) مستفيد بقيمة 31829513 جنيها بمختلف أنواعها «دعم المشروعات الصغيرة، القروض الإستثمارية، قروض الزواج ، قرض الأسكان ، قرض السيارة وقرض شخصى، مؤكدا أن عدد المستفيدين من الودائع(171) بقيمة 22332680 جنيها.

خدمات ذوي الإعاقة

بلغ عدد المستفيدين من ذوى الإعاقة من خلال وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات (12329) ، حيث قامت الوحدات منذ تواجدها بالجامعات بحصر احتياجات الطلاب ذوى الإعاقة ، والتعرف على الصعوبات التى تواجههم فى مسيرتهم الجامعية من أجهزة تعويضية أو أنشطة بناء شخصية ، حتى أعطت الوحدات الأولوية للطلاب ذوى الإعاقة فى دفع المصروفات الدراسية عنهم فور تعثرهم ،وتكوين فرق مساعدة لتيسير المساعدات الحركية أو الخاصة من خلال رفقاء وميسيرين لذوى الإعاقة، وتمثلت الخدمات التى قدمت لذوى الإعاقة.

قامت وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات بعد حصر إحتياجات ذوى الإعاقة من أجهزة تعويضية ومساعدة ، بتوفير بعض الأجهزة كمرحلة أولى حيث تم صرف (1497) جهاز تعويضى ومساعد لذوى الهمم ، تضمنت ( 1536) جهاز لاب توب ناطق ، و عدد (275) عصا بيضاء لذوى الإعاقة البصرية و عدد ( 37 ) نظارة طبية لضعاف البصر، عدد (40) سماعة أذن لذوى الإعاقة السمعية ، (15) كرسى متحرك لذوى الإعاقة الحركية.