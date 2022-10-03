تفاصيل الجزء الثالث من مسلسل the walking dead season 11 بعد عرض أولى حلقاته

عُرض الجزء الثالث من مسلسل the walking dead season 11، بداية من أمس 2 أكتوبر، على شبكة «AMC»، وذلك بعد حوالى 6 أشهر من طرح الحلقة الـ 16من الموسم المكون من 24 حلقة، وفقًا للتقرير الذي نشر على موقع «tvseriesfinale».

تفاصيل عرض مسلسل the walking dead season 11

مسلسل the walking dead season 11، هو مسلسل رعب أمريكي، وينقسم إلى 3 أجزاء، حققوا الجزئين الذين جرى عرضهم في 2021 و2022، نجاحًا كبيرًا ولقيا تفاعلًا من الجمهور، وبدء عرض الجزء الثالث أمس، وجرى تطويره للتليفزيون بواسطة فرانك دارابونت، ويستند إلى سلسلة كتب هزلية تحمل اسم روبرت كيركمان وتوني مور وتشارلي أدلارد.

والمنتجون التنفيذيون لمسلسل the walking dead season 11، هم كيركمان، وديفيد ألبرت، سكوت إم جيمبل، أنجيلا كانغ، جريج نيكوتيرو، جوزيف إنكابريرا، دينيس هوث، جيل آن هيرد، وتلقى الموسم الحادي عشر مراجعات إيجابية من قبل النقاد.

قصة المسلسل الأمريكي

تعتمد أحداث الموسم الثالث على لقاء المجموعة مع الكومنولث، وهي شبكة كبيرة من المجتمعات التي لديها معدات متطورة وتضم أكثر من 50 ألف ناجٍ يعيشون في مستوطناتهم المختلفة، فضلًا عن تركيز الموسم أيضًا على مواجهة المجموعة مع Reapers، وهو فصيل غامض من الناجين المعادين الذين هاجموا واستولوا على Meridian، المنزل السابق لماجي «Lauren Cohan» وشعبها الجدد «Wardens».