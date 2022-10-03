ضباط «الداخلية» يصطحبون أبناء الشهداء في أول أيام الدراسة (صور)

وجهت وزارة الداخلية مأموريات من الضباط لاصطحاب أبناء الشهداء في أول أيام العام الدراسي وتهديهم حقائب مدرسية تحتوي على كل المتطلبات الدراسية، مؤكّدة أنَّ ذلك ترجمةً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية التي تتجسد أبرز ركائزها في تخليد ذكرى الشهداء باعتبارهم عطاء لا ينفذ وقيمة لا تبلى واسم لا يموت وحرصاً على تقديم أوجه الدعم لأسر الشهداء وأبنائهم فى اليوم الدراسي الأول لهم.

اصطحاب أبناء الشهداء للمدارس

وأوفدت وزارة الداخلية عددًا من قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن لاصطحاب أبناء الشهداء في أول أيام العام الدراسي وإهدائهم حقائب مدرسية تحتوي على كل متطلباتهم، تأكّيداً أن ذكرى آبائهم الأبطال وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة مضيئة فى ذاكرة الوطن، وتعكس مدى إيمانهم برسالة الأمن، والتزامهم بالمسئولية تجاه وطنهم، وأنَّها ستظل دوماً وساماً على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال في التضحية والبطولة والفداء.

أبناء الشهداء يعبرون عن فخرهم بوزارة الداخلية

وكانت لتلك المبادرات بالغ الأثر في نفوس أبناء وأسر الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم مختلف المناسبات عرفاناً بالدور الوطني، الذي قام به آبائهم وذويهم الذين استشهدوا دفاعاً عن أمن واستقرار الوطن.

وأعرب القائمين على العملية التعليمية عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على هذا التقليد السنوي لتتعرف الأجيال القادمة على تضحيات الرجال الذين قدموا أرواحهم من أجل مستقبل مشرق يملؤه الأمل والأمان.